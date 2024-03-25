Asyalıların reçetesi: Günde 2 bardak için, tansiyonu sabitleyin Yüksek tansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Japon ve Çinlilerin sırrı ortaya çıktı. Her gün 2 bardak bunu içerek tansiyonunuzu düşürebilirsiniz.

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Hipertansiyon, halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyan bir durumdur.

Kan basıncının normalden daha yüksek olmasıyla karakterize edilen bu durum, kalp hastalığı, inme, böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Ancak, düzenli tansiyon ölçümleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla tansiyonunuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

Özellikle Japon ve Çin kültürlerinde sıkça tüketilen iki farklı çay türü, tansiyonun düşürülmesinde önemli bir rol oynuyor.

Siz de günde 2 bardak içerek tansiyonunuzu sabitleyebilirsiniz.

Tansiyonu düşüren mucizevi çaylar

Yapılan son araştırmalar, yeşil çay ve Oolong çayının tansiyonu büyük oranda düşürmede etkili olduğunu gösteriyor.

Hem Çin'de yapılan bir araştırma hem de WebMD tarafından yayınlanan bir çalışma, bu çayların düzenli tüketiminin hipertansiyon riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde yarım fincan yeşil çay veya Oolong çayı içenlerin hipertansiyon geliştirme riski yüzde 46 daha az.

Ayrıca, günlük olarak iki buçuk bardaktan fazla bu çayı içenlerde yüksek tansiyon riski %65 oranında azalıyor.