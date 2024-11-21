At yarışlarında yeni dönem: Sistem değişiyor, ikramiye artıyor

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, 2025 yılında at yarışlarında önemli değişikliklerin hayata geçeceğini duyurdu.

Adalı, toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5 oranında artışla 7,3 milyar liraya ulaşacağını açıkladı.

Ayrıca, at sahiplerine ödenecek primlerin de yüzde 20'ye çıkarıldığı belirtildi.

VAR SİSTEMİ GELİYOR

Bir diğer büyük yenilik ise VAR sisteminin at yarışlarına entegre edilecek olması.

Futbol maçlarında uygulanan VAR, yarış komiserliklerinde de devreye girecek ve hakem kararlarının şeffaflığını sağlayacak.

İstanbul’da yerli ve yabancı heyetten oluşacak bir merkez aracılığıyla VAR sistemi uygulanacak. Bu gelişme, yarışların daha adil bir ortamda yapılmasını ve izleyicilerin güvenini artırmayı amaçlıyor.