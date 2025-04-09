Üniversite öğrenimini Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (ATA AÖF) tamamlayan binlerce aday 5-6 Nisan tarihlerinde vize sınavlarına katılım sağladılar.
Vize sınavlarını geride bırakan binlerce üniversiteli sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İnternet sitesi üzerinden erişime açılacak olan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ilgi odağı haline gelmiş durumda.
2024-2025 eğitim öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilen vize sınavlarının sonuçları hakkında araştırmalar giderek artıyor. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları tarihine ilişkin bir bilgilendirme henüz yapılmadı.
Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.