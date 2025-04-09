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ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite eğitimini ATA AÖF üzerinden tamamlayan adaylar geçtiğimiz hafta gerçekleşen ara sınavların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarına hız kazandırmış durumda. İnternet sitesi üzerinden ilan edilecek olan sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı?