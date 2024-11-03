ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2024-2025 ATA AÖF sınav takvimi...

Hüseyin Topuz
ATA AÖF vize sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınava girecek adaylar sınav takvimini öğrenmek için arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize takvimi belli oldu.
ATA AÖF sınav giriş belgelerinin, sınavdan 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri "ataaof.edu.tr" adresinden açıklanıyor.
Peki, ATA AÖF vize sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte sınav tarihleri..
ATA AÖF vize sınavları ne zaman?
ATA AÖF vize sınavları üç oturum şeklinde gerçekleşecek. İki oturum 30 Kasım'da, üçüncü oturum ise 1 Aralık tarihinde uygulanacak.