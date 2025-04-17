Athletic Bilbao - Rangers maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Athletic Bilbao, kendi sahasında Rangers’ı konuk edecek.

İlk maçta deplasmanda rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen gol bulamayan İspanyol ekibi, San Mames tribünleri önünde avantajı lehine çevirmek istiyor.

İskoç temsilcisi Rangers, ilk maçın büyük bölümünü 10 kişi oynasa da skoru korumayı başardı.

Bu kez deplasmanda işi zora sokmak istemeyen ekip, Bilbao'da sürpriz bir sonuçla yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Futbolseverler kritik mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Peki Athletic Bilbao - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

ATHLETİC BİLBAO - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Çeyrek final rövanşında Athletic Bilbao, Rangers'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele, 17 Nisan Perşembe akşamı (bu akşam) oynanacak.

San Mames Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Futbolseverler, bu önemli maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.