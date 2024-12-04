Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

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İspanya La Liga’da heyecan devam ediyor. Bu hafta Athletic Bilbao, şampiyonluk hedefleyen Real Madrid’i konuk ediyor.

Barcelona ile puan farkını kapatmak isteyen eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao deplasmanında galibiyet alarak hem rakibinin puan kayıplarını değerlendirmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Barcelona, ligde son üç maçında galibiyet alamazken, Real Madrid son olarak Getafe’yi 2-0’lık skorla yenerek moral bulmuştu.

Ligde 33 puanla ikinci sırada bulunan eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao’yu mağlup ederek liderlik yarışındaki iddialarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Athletic Bilbao ile Real Madrid arasında oynanacak bu kritik maç, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor.

Peki, mücadele hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi olacak ve ne zaman oynanacak? İşte bu önemli karşılaşma hakkında tüm detaylar…

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao – Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak.

Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz hafta Leganes ve Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı gösterdiği etkili performansla dikkat çeken milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin gözdesi olmaya devam ediyor.

Getafe karşısında ikinci yarıda şans bulan Arda Güler, Athletic Bilbao ile oynanacak karşılaşmada ise yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Genç oyuncunun, maçın ilerleyen dakikalarında sahaya sürülmesi muhtemel.