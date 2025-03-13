Athletic Bilbao - Roma rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.

Roma ile Athletic Bilbao, tur atlamak için sahaya çıkıyor.

İtalyan ekibi Roma, play-off turunda güçlü rakibi Porto’yu eleyerek bu aşamaya gelirken, Athletic Bilbao ise grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 16’ya yazdırdı.

İlk mücadelede Roma, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. Gözler rövanş maçına çevrildi.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele öncesinde takımlar son hazırlıklarını tamamladı. İşte maçın yayın bilgileri…

ATHLETİC BİLBAO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi son 16 turunda Athletic Bilbao - Roma maçı 13 Mart Perşembe günü (bu akşam) saat 20.45’te başlayacak. Dev mücadele Tabii platformunda canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon, de Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche, Jauregizar, de Galarreta, Williams, Gomez, Williams, Sannadi

Roma: Svilar, N’Dicka, Mancini, Hummels, Angelino, Cristante, Pisilli, Rensch, Soule, Pellegrini, Dovbyk

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Kübra Kireççi
Editor