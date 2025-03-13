Athletic Bilbao - Roma rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor.
Roma ile Athletic Bilbao, tur atlamak için sahaya çıkıyor.
İtalyan ekibi Roma, play-off turunda güçlü rakibi Porto’yu eleyerek bu aşamaya gelirken, Athletic Bilbao ise grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak adını son 16’ya yazdırdı.
İlk mücadelede Roma, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. Gözler rövanş maçına çevrildi.
Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele öncesinde takımlar son hazırlıklarını tamamladı. İşte maçın yayın bilgileri…
ATHLETİC BİLBAO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi son 16 turunda Athletic Bilbao - Roma maçı 13 Mart Perşembe günü (bu akşam) saat 20.45’te başlayacak. Dev mücadele Tabii platformunda canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Simon, de Marcos, Paredes, Nunez, Berchiche, Jauregizar, de Galarreta, Williams, Gomez, Williams, Sannadi
Roma: Svilar, N’Dicka, Mancini, Hummels, Angelino, Cristante, Pisilli, Rensch, Soule, Pellegrini, Dovbyk