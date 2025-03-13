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Athletic Bilbao - Roma rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Athletic Bilbao - Roma rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Son 16 turunda Roma ve Athletic Bilbao, çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor. Peki, Athletic Bilbao - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...