Atkı, bere, kazak, montları hazırlayın! -6'lara düşecek

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Yeni haftada hava sıcaklıkları sert düşüşe geçiyor!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, salı gününden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul’da gece sıcaklıkları 1-2 derece düşerken, Ankara’da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Başkentte gece sıcaklıklarının -6 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.

KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirten Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava dalgası yola çıkıyor. Yeni haftada salıdan itibaren kış geri dönecek. Atkı, bere, kazak, montları hazırlayalım. İstanbul'da gece sıcaklıkları 1-2 derecere düşecek. Ankara çarşamba karlı, gece -6 derece. Soğuk hava insanı dinç tutar…”