Atkı, bere, kazak, montları hazırlayın! -6'lara düşecek

Yeni haftada hava sıcaklıkları sert düşüşe geçiyor!
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, salı gününden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak.
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre İstanbul’da gece sıcaklıkları 1-2 derece düşerken, Ankara’da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.
Başkentte gece sıcaklıklarının -6 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.
KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirten Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava dalgası yola çıkıyor. Yeni haftada salıdan itibaren kış geri dönecek. Atkı, bere, kazak, montları hazırlayalım. İstanbul'da gece sıcaklıkları 1-2 derecere düşecek. Ankara çarşamba karlı, gece -6 derece. Soğuk hava insanı dinç tutar…”