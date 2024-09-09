Atların kuyruklarının bağlanmasının nedeni bakın neymiş... Eski Türklerden gelen bir gelenek olan at kuyruğu bağlamanın nedeni çoğu kişi tarafından oldukça merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki at kuyrukları neden başlanıyordu? İşte, nedeni...

Seda Yeşilyurt

Türk tarihi anlatan dizi ve filmlerin giderek yaygınlaşması atlar hakkındaki o detayın merak edilmesine neden olduk. Dizi ve filmlerde gördüğümüz at kuyruklarının bağlanması detayı akıllara “ne anlama geliyor” sorusunu getirdi.

Eski Türklerde savaşmanın, kahramanlığın bir nişanesi olarak yapılan bu detayın asıl nedeni ise oldukça şaşırtıcıymış.

Atların kuyrukları sadece kahramanlığın bir nişanesi olarak değil o nedenlerden dolayı da bağlanıyordu. Bakın at kuyrukları neden bağlanıyormuş.

SAVAŞIN HABERCİSİYMİŞ

Eski Türklerin atlarının kuyruklarını örerek bağlaması meğer o dönemde savaşa gideceklerinin habercisi olarak kabul ediliyormuş.

Savaş habercisi olarak görülen bu gelenek ayrıca savaş sırasında atın kuyruğunun bacaklarına dolanmasını engellemek içinde uygulanan bir yöntemmiş.

Atın ayaklarına dolanmaması için yapılan bu eylem topluluklar arasında kahramanlık ve yiğitlik alameti olarak da görülürdü. Savaşın başlangıcına delalet eden bu eylem savaşa hazırım anlamına geliyordu.