Atletico Madrid - Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İspanya Kral Kupası’nın son 16 turunda Atletico Madrid, Real Madrid’i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Öte yandan Arda Güler’in kadroda yer alıp almayacağı da merak konusu. İşte detaylar…

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İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu, nefesleri kesen bir Madrid derbisine sahne olacak. Atletico Madrid ve Real Madrid, bu prestijli kupada karşı karşıya gelerek futbolseverlere müthiş bir mücadele sunacak.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'sında oynadığı tüm maçlardan galip ayrılarak etkileyici bir performans sergiledi.

Daha önce Süper Kupa’da karşı karşıya gelen Atletico Madrid ve Real Madrid, bu kez İspanya Kral Kupası’nda kozlarını paylaşacak.

Arda Güler kadroda

Real Madrid, karşılaşma öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Arda Güler’in kadroda yer aldığı belirtildi.

Karşılaşmaya kısa bir zaman kala saati ve yayın kanalı araştırılmaya başladı. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası Atletico Madrid - Real Madrid maçı bu akşam saat 23:30’da başlayacak. Karşılaşma Tivibuspor’dan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.