ATM kullanıcılarına uyarı: Bu işlem için ücret alııyor

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Bankacılık işlemleri için en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan ATM'ler, hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerden biri.

Son dönemlerde ise ATM kullanıcıları arasında dikkat çeken bu uygulama tartışmalara yol açtı.

Bazı bankalar, ATM’lerinden başka bankalara ait kartlarla bakiye sorgulama yapan müşterilerden 0,27 TL ücret tahsil ediyor.

Vatandaşlar, her gün sıkça kullanılan bu hizmetin ücretli olmasına tepki gösteriyor.

MOBİL BANKACILIK TERCİH EDİLİYOR

Son dönemde ATM’lerde başka bankaların kartlarıyla bakiye sorgulama işlemi için alınan 0,27 TL’lik ücret, vatandaşları alternatif çözümlere yönlendirdi.

Birçok kullanıcı artık kendi bankalarının ATM’lerini bulmaya çalışıyor ya da mobil bankacılık gibi online yöntemlere yöneliyor.