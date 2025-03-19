Atmaya kıyamayan zengin oldu! Bu eski cihazlar 42 milyon TL değerinde

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Eski eşyalar zamanla antika niteliği kazanarak tahmin edilenden çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Son dönemde eski dikiş makineleri koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.

Bir zamanlar evlerin vazgeçilmezi olan bu makineler, günümüzde nostalji meraklıları ve antika tutkunları tarafından yüksek fiyatlarla satın alınıyor.

Uzmanlara göre, el işçiliğiyle üretilmiş detaylar, markanın nadirliği, işlevselliğini koruması ve estetik değeri, bu makineleri koleksiyoncular için cazip hale getiriyor.

Ayrıca bazı modellerin hala çalışır durumda olması, fiyatlarını daha da artırıyor.

42 MİLYON TL’YE ALICI BULUYOR

Bir zamanlar çeyizlerin vazgeçilmezi olan bu makineler, artık koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.

Modeline, markasına ve nadirliğine bağlı olarak, bu antika makineler ikinci el sitelerinde 50 bin TL’den başlayıp tam 42 milyon TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

19. ve 20. yüzyıla ait dikiş makineleri, nostaljik bir eşya olmanın ötesinde, sanayi devriminin ve el işçiliğinin en önemli simgelerinden biri.

Eski makineler, sağlam yapıları ve işçiliğiyle modern dikiş makinelerine kıyasla daha özel bulunuyor.