ATM’lerde yeni dönem! 1 Ocak’tan sonra yürürlüğe girecek…

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Son dönemlerde ATM’lerde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle yaşanan para çekme limitleri 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile değişiyor.

ATM’lerde yaşanan nakit para limitlerindeki yetersizlik müşterilerinin tepkisine neden olmuş ve bu durumun çözümü için çalışmalar başlatılmıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu sorun yeni yıla girilmesinin ardından çözülecek. Limitlerde gidilecek olan değişikliklerin ardından bakın 2025 yılında uygulanmaya başlanacak olan yeni sistem nasıl olacak.

YÜZDE 50 ORANINDA ARTIYOR!

ATM sistemlerinde yapılacak olan güncellemelerle birlikte para çekme limitleri yüzde 50 oranında artış gösterecek. Şu anda birçok banka ATM’lerinde günlük çekim limiti 10 bin TL seviyesinde iken, bu miktarın yeni yıldan itibaren müşterinin durumuna göre 20 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bu artış, özellikle nakit para ihtiyacı yüksek olan müşteriler için önemli bir kolaylık sağlayacak. Ayrıca limitlerde yaşanan sıkıntının yanı sıra, bankalarda belirli banknotların kullanımı sınırlandırılmıştı. ATM’lerde 10, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotların dolaşımdaki miktarının düşürülmesi, nakit sıkıntısına katkıda bulunmuştu. Yapılan bu düzenlemeyle, para çekme işlemlerinde daha büyük miktarlara ulaşılması hedefleniyor.