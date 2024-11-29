ATM’lerde yeni dönem! Sistem güncelleniyor artık kabul etmeyecek…

Son günlerde piyasada alımların durdurulmasına sebep olan sahte dolar paniği nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmişti.
Ysurt dışında basıldığı iddia edilen sahte dolarların İstanbul’da piyasaya sürüldüğüne yönelik iddialar üzerine harekete geçerek resmen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
ATM’ler ve para sayma makineleri sisteminde yapılması planlanan güncellemeyle birlikte sahte para yatırma işleminin önüne geçilmesi planlanıyor.
SİSTEMLER GÜNCELLENİYOR!
Yaşanan sahte dolar paniği nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği (TBB) vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tedbirlerin artırıldığını vurguladı.
TTB, sahte dövizle mücadele kapsamında para sayma makineleri, sahte döviz kontrol cihazları ve ATM’lerde gerekli güncellemelerin yapıldığını açıkladı.