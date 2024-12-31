ATM’lerdeki yasak kalktı: Artık o işlemler yapılabilecek

Haber Merkezi

Piyasaya sürülen sahte dolar paniği nedeniyle bankalar tarafından çeşitli önlemler alınmıştı. Alınan önlemler kapsamında yer alan ATM sistem güncellemeleri geçtiğimiz gün sonlandı.

Dolaşıma sokulan sahte dolar banknotları nedeniyle birçok banka ATM'lerinde 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeyi durdurmuştu.

Sahte banknotların yatırılmasının önüne geçilmesi adına alınan önlem Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklama ile geçtiğimiz gün sonlandı.

GÜNCELLEMELER TAMAMLANDI

TBB tarafından, para sayma makineleri ve ATM cihazlarındaki yazılım güncellemelerinin tamamlandığı ve para yatırma ile çekme işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

Sahte döviz tespitine yönelik kullanılan makinelerin yazılım güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve bankaların döviz kabul işlemlerine yeniden başladığını bildirdi.

Yurt dışından temin edilen cihazların yazılım sistemlerinde yapılan güncellemelerle birlikte, 2009 öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotların ATM'lerde yatırma ve çekme işlemleri tekrar mümkün hale geldi.

TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Müşterilerimizin ve bankalarımızın güvenliği için döviz kontrol ve para sayma makinelerinin yazılımları güncellenmiştir. Bankalarımız, döviz banknotlarını kabul etmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.