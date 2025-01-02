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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 bütünleme sınavı tarihi belli oldu mu?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 bütünleme sınavı tarihi belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) güz dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sınavları kaçıranlar ya da başarılı olamayan adaylar bütünleme sınavları için tarih araştırmalarına başladı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 bütünleme sınavı tarihi belli oldu mu?