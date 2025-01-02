İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 28-29 Aralık'ta gerçekleştirildi.
Sınavların ardından ise sınavları kaçıran ve başarılı olamayan adaylar bütünleme tarihlerine odaklandı.
AUZEF Güz Dönemi bütünleme sınavları için tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 bütünleme sınavı tarihi belli oldu mu?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler adaylar için bütünleme sınav tarihleri açıklandı.
Açıklanan takvime göre final sınavına giremeyen adaylar 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.