AUZEF giriş belgesi 2026: 31 Ocak - 2 Şubat AUZEF sınav giriş belgesi ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavı süreci başladı.

Fakülte tarafından yapılan duyuruya göre, 81 il merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecek sınav için giriş belgeleri de yayımlandı.

Adaylar, sınav giriş belgeleri ile birlikte giriş sağlayacak. Bu kapsamda, çıktı almak için sorgulama ekranı araştırılıyor.

Peki; AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, belge sorgulama ekranı...

AUZEF TELAFİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2026

Sınava katılabilmek için zorunlu olan giriş belgeleri 23 Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı.

Erişim Adresi: auzefsinav.istanbul.edu.tr

Giriş Yöntemi: Sisteme AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak belgenizi görüntüleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Gerekli Belgeler: Sınav günü yanınızda hem sınav giriş belgesini hem de fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb.) bulundurmanız zorunludur.