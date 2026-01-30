Samsung'da bir devrin sonu! Popüler serinin fişini çekti, güncelleme desteği kesildi

- Samsung, Galaxy S21 serisinin güncelleme desteğini sonlandırdı.
- Ocak 2026'da seriye son güvenlik güncellemesi verildi.
- Güvenlik yaması 55 açığı kapattı ve ilk olarak Güney Kore'de yayımlandı.
Samsung’un 2021 yılında Galaxy S21 serisi için verdiği yazılım desteği taahhüdü resmen sona eriyor.
Şirketin üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl güvenlik yaması sözü kapsamında son adım atılırken, teknoloji sitesi SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre Galaxy S21 modelleri için Ocak 2026 güvenlik güncellemesi yayımlandı.
Yeni güncelleme, G99xNKSSCHZA5 sürüm numarasıyla dağıtılmaya başlandı ve ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara sunuldu.
Toplam 55 güvenlik açığını gideren bu yamanın, Galaxy S21 serisi için yayınlanan son resmi güncelleme olabileceği belirtiliyor.
GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN MODELLER
Galaxy S21
Galaxy S21+
Galaxy S21 Ultra