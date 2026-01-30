Güncel gümüş fiyatı: Bugün gümüş kaç TL? 30 Ocak 2026 gümüş fiyatları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşından bu yana sergilediği yükseliş trendiyle öne çıkan gümüş, hem kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıların hem de uzun vadeli birikim düşünenlerin radarında yer almaya devam ediyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons fiyatındaki değişimler, gümüş fiyatlarında günlük bazda dalgalanmalara neden oluyor.

Bu nedenle yatırımcılar, piyasayı yakından izleyerek güncel rakamları anbean takip ediyor.

Peki, 30 Ocak 2026 itibarıyla gümüş fiyatları ne kadar oldu, gram gümüş kaç TL’den işlem görüyor? İ

şte, güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son durum...

30 OCAK 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Güncel gümüş kuru 30 Ocak 2026 14.00 itibarıyla 141,5216 seviyesinden işlem görüyor.

Bir önceki kapanış fiyatı ise 161,1652.