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Kayıt işlemlerinin bitmesinin ardından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında AUZEF’te öğrenimine devam eden öğrenciler 2-03 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan güz yarıyılı ara sınavları hakkında araştırmalara başladı.

Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından AUZEF öğrencileri tarafından güz yarıyılı ara sınavları için gerekli olan giriş belgelerine yönelik araştırmaları hız kazandı.

Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin sınav giriş belgelerini mutlaka edinmeleri gerekiyor. Peki, AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş belgeleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta 10 gün kala ilan ediliyor. AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgelerinin en geç 28 Ekim Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin duyurusu ardından sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Ara Sınavları (Vize) 12 - 13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Bitirme (Final) Sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.