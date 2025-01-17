Avlayan yandı! Cezası 611 bin TL

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Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok hayvan avlanma tehlikesi altındayken bu hayvanları avlayanlara rekor cezalar kesiliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında hayvanlar arasında yer alan karakulak, geçtiğimiz günlerde Burdur'un merkeze bağlı Kozluca köyünde, M.A. tarafından avlanmasının ardından kesilen ceza miktarı şaşkına çevirdi.

Yasak olmasına rağmen, bu türün avlanması çevre koruma yasalarına aykırı hareket edilmesine yol açtı. Bunun üzerine M.A’ya 611 bin TL para cezası kesildi.

HEM TAZMİNAT HEM İDARİ CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından, M.A.'ya 600 bin lira tazminat ve 11 bin lira idari para cezası kesildi. Toplamda 611 bin lira ceza uygulandı.

Aynı zamanda, karakulak avlayan şahıs hakkında, çevre yasalarına karşı işlediği suç nedeniyle adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu tür yasadışı avlanmalara karşı yürütülen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

KAYNAK: AA