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Avlayana 660 bin TL ceza kesiliyor, gören yanından geçiyor

Avlayana 660 bin TL ceza kesiliyor, gören yanından geçiyor Artvin’in Şavşat ilçesinde, koruma altında olan o hayvan türünün avlanması halinde ceza tutarı dudak uçuklatıyor. 660 bin TL’yi bulan ceza tutarları avlanmaması yönünde önemli bir caydırıcı olarak görülüyor.