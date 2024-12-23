Avlayana 660 bin TL ceza kesiliyor, gören yanından geçiyor

Türkiye’nin birçok noktasında kaçak avcılıkla başa çıkmak adına uygulanan caydırıcı para cezaları dudak uçuklatıyor.
Eşsiz doğasıyla yaban keçilerine ev sahipliği yapan Artvin Şavşat’ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koruma kontrol faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
Son olarak Artvin Köprükaya mevkiinde yapılan ihbar üzerine arama yapan DKMP ekipleri türü korunma altında olan yaban keçilerini avlayan 2 kişiyi yakaladı.
660 BİN TL CEZA UYGULANDI!
Yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanmış 1 yaban keçisinin tespit edilmesinin ardından, kaçak avcılıkla ilgili gerekli işlemler başlatıldı.
Türü koruma altında bulunan yaban keçilerini avlayan 2 kişiye, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplamda 660 bin lira ceza uygulandı.