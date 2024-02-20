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Avrupa kupalarında 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Avrupa kupalarında 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçları bugün başlıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler Avrupa kupası maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avupa Ligi maçlarının programı...