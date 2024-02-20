Avrupa kupalarında 4 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 20-22 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı araştırmaya başladı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak.
Futbolseverler Sparta Prag - Galatasaray maçı ve diğer Avrupa kupası maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte detaylar...
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
20 Şubat Salı
23:00 PSV - Borussia Dortmund
21 Şubat Çarşamba
23.00 Porto - Arsenal
22 Şubat Perşembe
20:45 Toulouse - Benfica
23:00 Marsilya - Shakhtar
Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?
Galatasaray'ın 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Sparta Prag maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.