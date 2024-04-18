Avrupa kupalarında bugün hangi maçlar var? 18 Nisan Perşembe maç programı

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Perşembe gününü futbolla geçirmek isteyen futbolseverler bugün oynanacak maçların programını merak ediyor.
Avrupa kupalarında bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu haline geldi.
Futbolseverler Avrupa kupalarında bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.
Peki bugünün maç programı nasıl? İşte bugün Avrupa kupalarında oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Avrupa Ligi
22:00 Atalanta - Liverpool
22:00 Marsilya - Benfica
22:00 Roma - Milan
22:00 West Ham United - Bayer Leverkusen
UEFA Konferans Ligi
19:45 Lille - Aston Villa
19:45 Fiorentina - Viktoria Plzen
22:00 PAOK - Club Brugge
22:00 Fenerbahçe - Olympiakos