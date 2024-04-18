Avrupa kupalarında bugün hangi maçlar var? 18 Nisan Perşembe maç programı
ensonhaber.com

Perşembe gününü futbolla geçirmek isteyen futbolseverler bugün oynanacak maçların programını merak ediyor.

Avrupa kupalarında bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu haline geldi.

Futbolseverler Avrupa kupalarında bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

Peki bugünün maç programı nasıl? İşte bugün Avrupa kupalarında oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Avrupa Ligi

22:00 Atalanta - Liverpool

22:00 Marsilya - Benfica

22:00 Roma - Milan

22:00 West Ham United - Bayer Leverkusen

UEFA Konferans Ligi

19:45 Lille - Aston Villa

19:45 Fiorentina - Viktoria Plzen

22:00 PAOK - Club Brugge

22:00 Fenerbahçe - Olympiakos