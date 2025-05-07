Avrupa Ligi maçları TRT'de şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak 2 maç...

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final aşamasında oynanacak 2 maç ile devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Yarı final ilk maçlarında, Manchester United, Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederken Tottenham ise Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

Futbolseverler TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak UEFA Avrupa Ligi maçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

TRT 1 ve TRT Spor'un 8 Mayıs 2025 Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

İşte maç programı..

8 Mayıs Perşembe

20:00 Bodo/Glimt - Tottenham - (TRT SPOR)

22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)