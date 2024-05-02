Avrupa Ligi'nde 1 maç TV8,5'da! İşte TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı dev maç Avrupa Ligi yarı final maçları 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Zorlu maçları televizyondan takip etmek isteyenler Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa Ligi maçlarının programı...

ensonhaber.com

Avrupa Ligi yarı final maçları için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli ikinci kupasında yarı final maçları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Futbolseverler Avrupa Ligi yarı final maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız kazandırdı.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un Avrupa Ligi yarı finalinde oynanacak maçları yayınlayıp yayınlamayacağı merak ediliyordu.

TV8,5'un yayın akışının açıklanmasının ardından Avrupa Ligi yarı finalinde şifresiz olarak ekrana gelecek maç belli oldu.

İşte TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı o maç...

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maç

2 Mayıs Perşembe

22:00 Roma - Bayer Leverkusen (TV8,5)