Avrupa Ligi'nde 2 maç TRT'de şifresiz! 13 Mart şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak müsabakalar ile sona erecek.

TRT 1 ve TRT Spor'un 13 Mart 2025 Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak UEFA Avrupa Ligi maçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak 2 maç TRT 1 ve TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

13 Mart Perşembe

20:45 Eintracht Frankfurt (2) v (1) Ajax (TRT Spor)

23:00 Glasgow Rangers - Fenerbahçe (TRT 1)