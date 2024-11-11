Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları belli oldu! İşte, Süper Lig’in 3 büyüklerinin şampiyonluk ihtimalleri

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Tüm dünyada heyecanla takip edilen UEFA Avrupa Ligi’nde kıyasıya mücadeleler devam ederken ülkemizin temsilcilerinden olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyon olma olasılıkları şaşırttı.

Dördüncü haftanın geride kaldığı Avrupa Ligi’nde hafta içi oynanan maçların ardından, takımların şampiyonluk olasılıkları hesaplandı.

Football Meets Data tarafından yapılan, 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde turnuvada şampiyon olma ihtimalleri şaşırtmayı başardı.

İŞTE TÜRK TAKIMLARININ ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

LAZIO: YÜZDE 17

TOTTENHAM: YÜZDE 15

PORTO: YÜZDE 8

MANCHESTER UNITED: YÜZDE 8

ATHLETIC BİLBAO: YÜZDE 8

EINTRACHT FRANKFURT: YÜZDE 6

GALATASARAY: YÜZDE 5

FENERBAHÇE: YÜZDE 2

BEŞİKTAŞ: YÜZDE 0.1