Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı ne oldu?

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Küresel piyasaların odağı haline gelen Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank) faiz kararı dün akşam saatlerinde açıklandı.

CB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası açıklanan kararın ardından arama motorları üzerinden faiz kararı ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı.

Sadece Euro Bölgesi ekonomisi için değil aynı zamanda küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip olan faiz kararının ne oldu merak ediliyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (AMP) faiz kararı ne oldu?

ECB FAİZ KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü 25 baz puanlık bir faiz indirimi açıkladı. ECB, piyasa beklentilerine paralel mevduat faizini yüzde 2,75'e, ana refinansman faizini yüzde 2,90'a, borç verme faizini yüzde 3,15'e indirdi.

Bu, merkez bankasının geçen yıl Haziran ayında para politikasını gevşetmeye başlamasından bu yana gerçekleştirdiği beşinci faiz indirimi oldu.