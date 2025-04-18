Haber Merkezi
Dolar, altın, kripto para yatırımcıları Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanan faiz kararı yakından takip ediliyor.
Bu kapsamda nisan ayından Avrupa bölgesinde faiz kararının ne yönde olacağı yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda.
ABD ekonomisinin gidişatına yönelik sinyal veren ECB faiz kararının ne yönde olacağına dair meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? ECB nisan ayı faiz kararı ne oldu?
AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararı belli oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.