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Avrupa Merkez Bankası (ECB) nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? ECB nisan ayı faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? ECB nisan ayı faiz kararı ne oldu? Ekonomi dünyasını yakından takip edenler Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararına da odaklanmış durumda. Nisan ayında Avrupa bölgesinin faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? ECB nisan ayı faiz kararı ne oldu?