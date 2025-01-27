Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde?

Hüseyin Topuz
Küresel piyasalar FED ve ECB'nin faiz kararlarını yakından takip ediyor.
Faiz kararı, yalnızca Euro Bölgesi ekonomisi için değil, küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip.
Gözler bu hafta FED'in ve ECB'nin açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.
Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde?
İşte merak edilen soruların yanıtları...
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 30 Ocak 2025 tarihinde yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştirecek.
ECB faiz beklentisi ne yönde?
Uzmanlar, ECB'nin mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek %3,00 seviyesinden %2,75 seviyesine düşüreceğini öngürüyor.