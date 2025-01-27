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Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ne zaman açıklayacağı ve faiz beklentisinin ne olduğu merak uyandırdı. İşte merakla beklenen o tarih...