Avrupa Şampiyonası’na en çok oyuncu gönderen ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sırlaması şaşırttı...

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UEFA tarafından yayınlanan Avrupa futbolunun görünüme ilişkin raporla birlikte bu yaz gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası’na en çok futbolcu gönderen ülkeler listelendi.

EURO 2024’e ilişkin verilerin yer aldığı raporda seyirci sayında da tüm zamanların en yüksek rekorunun kırıldığı da belli oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva da 35 farklı ülkeden 218 kulüp, turnuvaya futbolcu gönderdi. Tüm milli takımlarda en çok oyuncunun geldiği ligler belli oldu.

Beş büyük ligin hemen ardında gelen Türkiye listedeki sıralaması ve turnuvada forma giyen oyuncu sayısıyla da şaşırttı.

EURO 2024’E EN ÇOK FUTBOLCU GÖNDEREN ÜLKELER...

1- Premier Lig: 114

2- Serie A: 104 futbolcu

3- Bundesliga: 81 futbolcu

4- LaLiga: 56 futbolcu

5- Ligue 1: 31 futbolcu

6- Türkiye: 25 futbolcu

7- Çekya: 22 futbolcu

8- Avusturya: 16 futbolcu

9- Hollanda ve Ukrayna: 15 futbolcu