Avrupa'da son 1 yılın en iyi takımları listelendi! Fenerbahçe ve Galatasaray sıralamada yıktı geçti

Haber Merkezi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan veriler kapsamında, Avrupa'da 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları belirlendi.

Belirtilen tarihler arasında gösterdikleri başarılar ile istatistiklerde önce çıkan dev kulüpler en iyi takımlar listesinde yer buldu.

Avrupa’nın dev kulüplerinin bir sene içinde sergiledikleri başarılı performanslar sonucunda oluşturulan en iyi takımlar listesine ilk 30'a Süper Lig'den iki kulüp girmeyi başardı.

2024’ÜN EN İYİ TAKIMLARI

1-REAL MADRİD

2- BAYERN 04 LEVERKUSEN

3- ATLANTA

4- LIVERPOOL

5-MANCHESTER CITY

6- BARCELONA

7- ATLETICO MADRİD

8- BORUSSİA DORTMUND

9- ARSENAL

10- INTER

27- GALATASARAY

29- FENERBAHÇE