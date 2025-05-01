Avrupa’da taksi ücretlerinin en yüksek olduğu şehirler listelendi! Taksimetre 34 Euro’dan açılıyor

Haber Merkezi

Avrupa şehirlerinin çoğunda geç saatlerde evlerine dönmek isteyen ya da havalimanından şehir merkezlerine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşların ilk tercihi şüphesiz taksi oluyor.

Bu kapsamda seyahat şirketi ​Fit Reisen tarafından yapılan araştırmaya göre, Avrupa'da taksi ücretlerinin en yüksek olduğu şehirler belli oldu.

Taksimetre ücretleri şehirden şehre ve saate göre büyük farklılıklar gösteriyorken taksi ücretlendirmesinin en pahalı olduğu Avrupa ülkeleri ve taksimetre açılışları bakın ne kadarmış…

TAKSİ ÜCRETLERİNİN EN PAHALI OLDUĞU ŞEHİRLER

Yapılan araştırma sonucunda, 10 kilometrelik bir taksi yolculuğunun maliyetini baz alarak 68 şehirde fiyat karşılaştırması yaptı.

Avrupa genelinde bu mesafe için ortalama ücret 19,23 Euro olarak belirlenirken, bazı şehirlerde bu rakamın oldukça üzerinde ücretler talep ediliyor.

1. Amsterdam – 34,65 euro

2. Rotterdam – 33,62 euro

3. Münih – 32,90 euro

4. Hannover – 32,50 euro

5. Düsseldorf – 32 euro

6. Bremen – 31,80 euro

7. Stuttgart – 31,20 euro

8. Londra – 31,06 euro

9. Hamburg – 30,80 euro

10. Dresden – 30,70 euro