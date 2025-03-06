Avrupa'ya seyahat edecekler dikkat! AB’den onay geldi: Schengen bölgesine giriş çıkışlarda sistem değişti!

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Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine girişlerde tarihi bir değişime hazırlanıyor! Artık AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların giriş ve çıkışları dijital olarak kayıt altına alınacak.

Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) adı verilen bu yeni uygulama, AB İçişleri Bakanları tarafından onaylandı ve 6 ay içinde aşamalı olarak hayata geçirilecek.

Yeni sistem kapsamında, seyahat belgeleri artık damgalanmayacak, bunun yerine pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz taramaları dijital olarak kaydedilecek.

Bu uygulamanın amacı, yasadışı geçişleri engellemek ve sınır güvenliğini artırmak. İlk 60 gün boyunca biyometrik veriler kullanılmadan test edilecek olan sistem, 3 ay içinde sınır kapılarının en az yarısında zorunlu hale gelecek.

Başlangıçta 10 Kasım 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan ancak defalarca ertelenen EES sistemi, son onayın ardından nihayet devreye alınıyor.

TARİH BELLİ DEĞİL!

Avrupa seyahatleri için köklü bir değişiklik olarak kabul edilen yeni yönetmelik, AB ülkelerine Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) aşamalı olarak devreye alma veya doğrudan tam kapasiteyle uygulamaya başlama seçeneği sunuyor.

Ancak, sistemin kademeli olarak hayata geçirilmesi için henüz kesin bir başlangıç tarihi belirlenmedi. Yönetmeliğin, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) onaylanmasının ardından yürürlüğe girmesi ve sonrasında AB Komisyonu tarafından resmi başlangıç tarihinin ilan edilmesi bekleniyor.