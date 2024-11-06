Ayağında kilit, boynunda orakla gömülmüştü! 400 yıllık vampir canlandı...

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Polonya'nın kuzeyindeki Pien'de isimsiz bir mezarlığa gömülen genç kadın, komşularının "vampir" olduğundan korktuğu onlarca kişiden biriydi.

Yerel halkın Zosia adını verdiği yapı, 2022 yılında Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibi tarafından bulundu .

Nicolaus Copernicus ekibine göre, mezarlıkta bulunan orak, asma kilit ve bazı ağaç türlerinin, o dönemde vampirlere karşı koruyucu büyülü özelliklere sahip olduğuna inanılıyordu.

Nilsson, Zosia'yı "gömüldüğü canavar olarak değil, bir insan olarak" geri getirmek istediğini söyledi.

YENİDEN CANLANDIRILDI

Bilim insanları, DNA, 3D baskı ve modelleme kilini kullanarak 400 yıllık kadının yüzünün neye benzediğini düşündüklerini yeniden yarattılar.

Kemik yapısı, cinsiyet, yaş, etnik köken ve tahmini kiloyu göz önünde bulundurularak, yüz hatlarının derinliği ve şekli belirlendi.

Bu sayede, 400 yıl sonra Zosia'nın yüzü yeniden hayata döndü.