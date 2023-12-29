Haberler



Bilgi



Ayağınızda buzlu şişe yuvarlayın, bakın neler olacak...

Ayağınızda buzlu şişe yuvarlayın, bakın neler olacak... Günümüzün en sık karşılaşılan şikayetlerinden biri ayak ağrısı oluyor. Kilo, yanlış ayakkabı, uzun süre ayakta kalmak ve çeşitli diğer sebeplerle meydana gelen bu ağrı, özellikle topuk dikeni ile dayanılmaz hale geliyor. Acıları dindirmenin tek yolu ise "ayak altında şişe yuvarlama egzersizi" olarak biliniyor.