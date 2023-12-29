Ayağınızda buzlu şişe yuvarlayın, bakın neler olacak...

Ayaklarımız, bizi taşıyan uzuvlarımızdır. Bedenimizi ayakta tutan ve eyleme geçebilmemizi sağlayan ayaklar, zaman zaman sağlığını kaybeder.
Özellikle topuk kısmında oluşan sancı, adım atmayı dahi imkansız hale getirir.
Hayatı kısıtlayan bu duruma genellikle topuk dikeni sebep olur.
Topuk dikeni belirtileri genellikle sabahları veya uzun süre oturduktan sonra ayağa kalktığınızda daha belirgin olabilir. Topuk bölgesinde şiddetli ağrı, özellikle ilk adımı attığınızda, genellikle bu durumun belirtisi olarak kabul edilir.
Sabahları basamıyorum, topuğuma basamıyorum, topuk dikeni nasıl geçer diyorsanız, işte en etkili çözümü...
Buzlu şişe
Topuk dikeni rahatsızlığı olan hastalar, topuklarındaki şiddetli ağrıyı önlemek ya da azaltmak için şişe yuvarlamalıdır.
Ayağınızın altına cam şişeyi koyun ve ileri geri hareket ettirin.
Kaslarınız esneyecek ve güçlenecek, ağrılarınız hafifleyecektir. Her gün 10-15 dakikanızı ayırırsanız, topuk dikeni probleminden kurtulabilirsiniz.