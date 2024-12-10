Ayakkabısına süren rahat bir nefes alıyor, su alma derdini kökünden çözüyor…

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı havalar bot ve çizmeleri gün yüzüne çıkarmaya başladı. Sınırsız modelin bulunduğu ayakkabılar her ne kadar su geçirmediği iddia ediliyor olsa da suya fazla maruz kalınan durumlarda ayakların ıslanmasına sebebiyet verebiliyor.

Sizde her ne kadar bot veya çizmenizden memnun olsanız da yağmurlu havalarda su geçirmesinden şikayetçiyseniz uygulayacağınız bu yöntem ayaklarınızın ıslanma sorunun tamamen ortadan kaldıracak.

Kışın tercih edilen çizme ve botların çoğu deriden yapılır. Deri ürünlerin su geçirmesi ise evde uygulayabileceğiniz bu yöntemle son buluyor.

SU GEÇİRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR!

Severek ve beğenilerek alınan birçok çizme, bot veya deri karışımlı ayakkabılar yağmurlu havalarda ayakların ıslanmasına sebebiyet verebiliyor. İşte tam da bu noktada ayakkabıya uygulayacağınız balmumu yöntemi adeta su geçirmez bir kalkan oluşturuyor.

Sadece su geçirme sorununu değil aynı zamanda nem nedeniyle ayaklarınızın ıslanma sorununu da ortadan kaldıran bu yöntemde öncelikle balmumunu renksiz tercih etmeniz ve ardından temiz ve kuru ayakkabılara sürerek balmumunu eritmek için bir saç kurutma makinesi kullanmanız yeterli oluyor.

Ancak mumun malzemeye nüfuz etmesi ve ayakkabıların zarar görmemesi için bunu dikkatli bir şekilde yapmanız ayakkabınızın su geçirmesini önlemenizde etkili oluyor.