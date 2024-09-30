Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! BİM kapılarında izdiham olacak BİM, 8 Ekim 2024 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve bu hafta müşterilerini sevindirecek önemli indirimler sunuyor. Özellikle çifte sıvı yağ indirimi dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

BİM, 8 Ekim 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve bu hafta pek çok ev ihtiyacı olan ürün indirimde.

Ancak en dikkat çeken kampanyalardan biri, 5 litre mısır yağı fiyatındaki büyük indirim oldu.

Mısır yağında yapılan çifte indirim, müşterilerin yoğun ilgisini çekecek.

BİM, yalnızca mısır yağıyla sınırlı kalmayarak birçok farklı ürünü de bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunacak.

Temizlik malzemelerinden bakliyata, kahvaltılıklardan içeceklere geniş bir ürün yelpazesi 8 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

Bu haftaki BİM kataloğunda başka hangi ürünlerin indirime girdiğini merak edenler, mağazalara uğrayarak ya da online katalogları inceleyerek tüm fırsatları değerlendirebilir.

İşte BİM 8 Ekim indirim kataloğu…