Ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı; İşte 1-5 lt ayçiçek yağı fiyatları

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Ayçiçek yağı fiyatlarına yapılan indirimler, mutfak harcamalarını azaltmaya çalışan vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Özellikle bütçelerini dengelemek isteyen aileler, uygun fiyatlı ürünleri aramaya devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ise büyük bir fırsat sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı, dip fiyattan satışa sunulmuş durumda.

Tarım Kredi Kooperatifi’nin ayçiçek yağına yaptığı bu indirim, fiyatların yükseldiği dönemde tüketicilerin yüzünü güldürdü.

TARIM KREDİ AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLİ FİYATLARI

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 1 Litre: 90 TL

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 Litre: 170 TL