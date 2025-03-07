Ayda 1 kez bu tuşa basın, bütün mikropları kırın...

Yağmur Uçar

Bulaşık makineleri, hayatımızı kolaylaştıran ve işimizi kısaltan muhteşem bir buluş.

Neredeyse her evde olan bulaşık makineleri birçok farklı programda kullanılabiliyor.

Günlük ve kısa programları tercih edenlere ise sık sık uyarı yapılıyor.

HİJYEN KURALI

Yemek artıklarının temas ettiği makine yüzeyleri bakteri üretmeye çok müsait bir ortam sağlıyor.

Bu nedenle uzmanlar en az ayda 1 kere en yüksek sıcaklığın kullanılması gerektiğini söylüyor.

Siz de 70 dereceyi sıkça tercih ederek makinenizin hijyenini sağlamayı atlamayın...