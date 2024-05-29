Aydın’da hasadı başladı: Diyabet ve tansiyonu şıp diye iyileştiriyor, kilosu 200 TL Türkiye'nin gururu kiraz üretiminde hasat zamanı geldi! Dünya lideri olduğumuz kiraz üretiminde, erkenci ürünlerin hasadına başlandı ve üreticilerin yüzü gülüyor.

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Türkiye’nin kiraz üretiminde dünya lideri, ihracatta ise dünya üçüncüsü olduğunu biliyor muydunuz?

İşte, bu gurur verici durumun arkasında yatan emek şimdi bir kez daha yüzleri güldürüyor.

Çünkü Aydın’da erkenci kirazların hasadı başladı. Üreticilerimiz, bu yıl kirazdan umutlu ve oldukça memnun.

İHA’da yer alan habere göre; Aydın’da bu yıl yaklaşık 120 bin ton kiraz rekoltesi ve 300 milyon dolarlık ihracat geliri bekleniyor.

Aydın dağlarının bereketli yaylalarında çalışan çiftçiler, erkenci kirazları toplamaya başladı bile.

İç piyasada satılan kirazlar 50-60 TL arasında alıcı bulurken, ihracata giden yüksek kaliteli kirazlar 100-200 TL arasında satılıyor. Bu da üreticilerin yüzünü güldürüyor ve onları oldukça motive ediyor.

Köylerde genç işçi bulmak zorlaşıyor

Ancak, üreticilerimiz bir yandan sevinç yaşarken, diğer yandan tarım sektöründe işçi bulma konusunda zorluk çekiyorlar. Köylerde genç nüfusun azalması, kiraz toplama işini daha çok yaşlı kişilere bırakıyor.

Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasındaki yaylalarda çalışan kiraz işçileri, gün boyunca kiraz toplamak için adeta zamanla yarışıyor. Yevmiyeler 800 TL ile 1200 TL arasında değişirken, becerikli bir işçi günde 100 kilogram kiraz toplayabiliyor.

Günlüğü bin lira

Bu yılki fiyatlardan memnun olduğunu, ancak işçi sıkıntısı yaşadıklarını belirten üretici Ahmet Nuri Demir, “Günlük bin TL veriyoruz, yine de kiraz toplamaya gelen olmuyor. Bu işçi sıkıntısı her yerde var. Bir yandan insanlar işsizlikten dert yanıyor ama kimse iş olmasına rağmen çalışmaya gelmiyor” dedi.

Kirazın faydaları

Kiraz, yalnızca lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki mucizevi etkileriyle de dikkat çekiyor.

Kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi günümüzün yaygın sağlık sorunlarıyla mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Hipertansiyon hastalarının da dostu olan kiraz, tansiyonu dengelemeye yardımcı oluyor.

İçeriğinde bulunan antosiyaninler ve polifenoller sayesinde kan basıncını düşürerek sağlığınıza destek oluyor.