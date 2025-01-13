Aydın’ın ünlü tarım devi iflas bayrağın çekti! Türkiye’nin kuruyemiş devleri arasındaydı

Haber Merkezi

Aydın merkezli olan bir tarım devinden daha iflas kararı geldi. Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Onel Tarım, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle iflas sürecine girdiği duyuruldu.

Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Onel Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi ile Nateks Organik Tarım Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, 2 Ocak 2025 tarihinde geçici mühlet kararı verildi.

Ayrıca mahkeme, konkordato sürecinin 3 ay boyunca devam etmesine ve bu süreçte Mürşit Uz’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verdi.

İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme tarafından alınan karara göre, alacaklılar ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün içinde dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesine gerek olmadığı yönündeki itirazlarını mahkemeye iletebilecek.

Delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini talep edebilecek alacaklılar, haklarını belirtilen süre içinde kullanabilecek. Konkordato davasının duruşma tarihi 26 Mart 2025 saat 10:20 olarak belirlenirken, konkordato talebine ilişkin nihai değerlendirmeler yapılacağı belirtildi.