Aylardır kapalıydı; Fast food zincirleri yeniden açılıyor...

Haber Merkezi

Türkiye'nin sevilen fast food zincir restoranı KFC ve Pizza Hut, geçtiğimiz aylarda şubelerini kapatmıştı.

Ocak ayında Yum! Brands, Türkiye’deki franchise operasyonlarını yürüten İş Gıda ile olan sözleşmesini sonlandırmıştı.

Sözleşmenin feshedilmesine, İş Gıda’nın Türkiye’de belirlenen kalite ve hizmet standartlarını karşılayamaması gerekçe gösterilmişti.

Bu gelişme sonrasında İş Gıda konkordato başvurusunda bulunmuş, Türkiye genelindeki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi ise faaliyetini durdurmuştu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gayrimenkul ve yatırım yönetim şirketi Value Solution Partners ile anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında, KFC ve Pizza Hut şubelerinin yeniden açılabilmesi amacıyla alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başlandı.

Şu ana kadar sadece sınırlı sayıda şube için anlaşma sağlanırken, birçok yatırımcının öncelikli olarak mevcut borçların kapatılmasını ve kira bedellerinin artırılmasını talep ettiği ifade ediliyor.