Aynı takımda olmalarına rağmen voleybolcuların farklı renkte forma giymelerinin sebebi bakın neymiş… Voleybol severlerin yanı sıra bir kere bile izlemiş olan çoğunun kişinin de fark ettiği farklı forma renkleri tercih edilmesinin bir nedeni varmış. Birçok kişinin sporcuya bağlı olduğunu düşünmesine neden olan bu detayın asıl nedeni bakın neymiş…

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Birçok spor dalı gibi voleybol da severek izlenen maçlarla ekranlara gelir. Voleybol severlerin yanı sıra izleyen herkesin fark ettiği o detay herkes tarafından merak edilir.

Aynı takımda olan voleybolcuların farklı forma giyinmeleri herkesin sandığının aksine bir tercih değil aksine farklı renkte formaya sahip olan oyuncuların farkını belli eder.

Diğer oyunculardan ayırmak için farklı renkte forma giydirilen o oyuncuları özel kılanın ne olduğu da merak edilir. İşte, farklı forma renklerinin anlamı…

Her oyuncu giymiyor…

Voleybol müsabakalarında far ettiğiniz her oyuncunun aynı renkte forma giymemesinin ana nedeni oyuncuların pozisyonlarından kaynaklanıyor.

Takımın savunmasına ve pasına katkı sağlayan liberoların farklı renkte forma giymesinin nedeni tam olarak da pozisyonu ve göreviyle ilgili. Ayrıca bu oyuncular belli kurallarında dışına çıkamıyorlar. Arka oyuncu olarak adlandırıldıklarından aynı renkte forma giyen oyuncular gibi hücuma çıkamıyor ya da hücum çizgisinden pas veremiyorlar.

Farklı renkte forma giymeleri aynı zamanda hakemlerinde oyuncuları daha kolay bir şekilde ayırt etmesini sağlıyor ve bu sayede pozisyon kurallarına uyulup uyulmadığı da rahatlıkla kontrol edilebiliyor.

Kısaca farklı renkte forma giyen libero oyuncuları hakemlerin işini kolaylaştırırken oyunun stratejisinin daha net bir şekilde uygulanmasını da sağlıyorlar.