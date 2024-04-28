Az yakan, cep yakmayan sıfır araba! Fiat gemileri yaktı; 729.900 TL’ye ticari araç… Fiat severler için müjdeli haber: Fiorino modeline özel harika bir kampanya başladı! Artık 729.900 liraya bu şık araca sahip olabilirsiniz. Bu fiyatı başka yerde bulmak imkansız!

ensonhaber.com

Fiat, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olarak Fiorino modeli için heyecan verici bir kampanya başlattı.

Baharın gelişiyle birlikte, Fiat bu özel kampanyayla Fiorino'yu daha da cazip hale getiriyor.

Fiat'ın bu kampanyasıyla, Fiorino modelinde fiyatları oldukça cazip bir seviyeye indirdi. Artık sıfır bir Fiorino'ya 729.900 TL'ye sahip olabilirsiniz. Ayrıca, Fiat bu kampanya çerçevesinde binek araçlar yerine hafif ticari araçlar sunarak tüketicilere maliyet avantajı sağlıyor.

Bu kampanya, Fiat müşterilerine ekonomik ve pratik bir seçenek sunarken aynı zamanda Fiorino'nun güvenilirliği ve performansıyla tanışma fırsatı da sunuyor. Eğer siz de bütçenize uygun bir araç arayışındaysanız, Fiat'ın bu kampanyasını kaçırmayın!

Duyan bayilere akın ediyor

Fiat, Fiorino Combi Pop 1.4 EKO modelinde fiyatları 729.900 TL’ye kadar indirdi. Fiat’ın bu kampanyası 2 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Fiorino EKO’nun ortalama CO2 emisyonu (birleşik) 166 g/km, yakıt tüketimi (birleşik) 9,86 L/100km’dir.

Kampanyayı kaçırmak istemeyen bayiye koşacak.