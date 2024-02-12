B sınıfı ehliyeti olan yaşadı! İşte Türkiye’deki en ucuz 125 CC motosikletler

Geçtiğimiz hafta duyurulan ehliyet düzenlemesi, motor tutkunlarını sevindirdi!
Artık B sınıfı ehliyete sahip olan herkes, ayrı bir motosiklet ehliyeti almaksızın 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.
Bu haberle birlikte birçok kişi, uygun fiyatlı 125 CC motosiklet araştırmalarına başladı.
İşte sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 125 CC motosikletleri listeledik.
En ucuz 125 CC motosikletler
Mondial
DriftL 69 bin 802 TL
125 Vulture i 66 bin 303 TL
ZNU 125 47 bin 706 TL
125 Strada 86 bin 294 TL
125 Lavinia 51 bin 973 TL
Bajaj
Pulsar NS 125 102 bin 205 TL
Kanuni
Kanuni Mati 125 56 bin 564 TL
Kanuni RESA 125 64 bin 165 TL
Hero
Dash (110) 67 bin 860 TL
Dash 125 76 bin 690 TL
Honda
Spacy Alpha
Dio 93 bin 750 TL
PCX125 135 bin 500 TL
Super Cub C125 156 bin TL
Monkey 174 bin 750 TL
Kuba
Brilliant 125 58 bin 476 TL
Superlight 125 98 bin 136 TL