B sınıfı ehliyeti olan yaşadı! İşte Türkiye’deki en ucuz 125 CC motosikletler
ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta duyurulan ehliyet düzenlemesi, motor tutkunlarını sevindirdi!

Artık B sınıfı ehliyete sahip olan herkes, ayrı bir motosiklet ehliyeti almaksızın 125 CC'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Bu haberle birlikte birçok kişi, uygun fiyatlı 125 CC motosiklet araştırmalarına başladı.

İşte sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 125 CC motosikletleri listeledik.

En ucuz 125 CC motosikletler

Mondial

DriftL 69 bin 802 TL

125 Vulture i 66 bin 303 TL

ZNU 125 47 bin 706 TL

125 Strada 86 bin 294 TL

125 Lavinia 51 bin 973 TL

Bajaj

Pulsar NS 125 102 bin 205 TL

Kanuni

Kanuni Mati 125 56 bin 564 TL

Kanuni RESA 125 64 bin 165 TL

Hero

Dash (110) 67 bin 860 TL

Dash 125 76 bin 690 TL

Honda

Spacy Alpha

Dio 93 bin 750 TL

PCX125 135 bin 500 TL

Super Cub C125 156 bin TL

Monkey 174 bin 750 TL

Kuba

Brilliant 125 58 bin 476 TL

Superlight 125 98 bin 136 TL