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B sınıfı ehliyeti olan yaşadı! İşte Türkiye’deki en ucuz 125 CC motosikletler

B sınıfı ehliyeti olan yaşadı! İşte Türkiye’deki en ucuz 125 CC motosikletler B sınıfı ehliyet düzenlemesinin ardından 125 CC motosikletlere olan ilgi de arttı. Hem ekonomik hem de pratik olan bu motosikletler, özellikle şehir içi ulaşımda ve günlük kullanımda oldukça işlevsel. İşte ülkemizde satılan en uygun 125 CC motosikletler…