Baal nedir, kimdir? Epstein ve Baal bağlantısı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pedofili, fuhuş, kurbanlar, ritüeller...

Kamuoyu ile yeni paylaşılan milyarder Jeffrey Epstein hakkında bilgiler genişliyor.

Gün yüzüne çıkan birçok detay ile birlikte iddialar da güçleniyor.

Sızdırılan yeni belgelerde, Jeffrey Epstein’ın bazı banka hesapları ve paravan şirketlerinde “Baal” ismini kullandığına dair kayıtların yer almadığı gündeme geldi.

Epstein’ın mali ağını gizlemek için farklı isimler ve yapılar kullandığı daha önce de bilinirken, bu kez "Baal" adını tercih edilmesi dikkat çekti. K

"Baal" isminin anlamı ve geçmişte neyi temsil ettiği kamuoyunda merak konusu oldu.

Peki, Baal nedir, kimdir ve Epstein–Baal bağlantısı ne? İşte, bilgiler...

BAAL NEDİR

Baal sözcüğü Sami dillerinde (İbranice, Fenikece, Akadca) “efendi, sahip, lord” anlamına gelir.

⁠ ⁠Baal, İsrailoğullarının eskiden taptığı şeytani bir put olarak bilinir.

Tevrat’ta Baal, putperestliğin ve sapmanın simgesi olarak geçer. İsrailoğulları’nın Baal’e yönelmesi, Tanrı’ya ihanet olarak görülür.

Baal ismi Kur’an-ı Kerim’de bir ayette açıkça geçer:

“Baal’e mi tapıyorsunuz da, yaratanların en güzeli olan Allah’ı bırakıyorsunuz?”

(Saffat Suresi, 125. ayet)

EPSTEIN VE BAAL BAĞLANTISI

Epstein’ın Baal ismini kullanmasını iki temel nedene bağlıyor:

İlk olarak, mitolojik ve sembolik isimlerin tercih edilmesi, para trafiğinin izini sürmeyi zorlaştırıyor.

İkinci olarak ise bu tür isimler, kullanıcı açısından bir “imza” ya da “mühür” anlamı taşıyor.