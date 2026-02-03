"... Evim" gibi sistemlerden ev almak caiz midir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda isimleri farklı olsa da işleyişi büyük ölçüde aynı olan, faizsiz finansman vaadiyle faaliyet gösteren "... Evim" benzeri sistemler yoğun ilgi görüyor.

Banka kredisi kullanmak istemeyen ya da faizden uzak durmak isteyen vatandaşlar için alternatif olarak sunulan bu modeller, ev sahibi olma hayalini öne çıkarıyor.

Ancak sisteme katılan ve konut sahibi olan pek çok kişinin ardından, bu kez "dini açıdan caiz mi?" sorusu gündeme geliyor.

Katılım bedelleri, organizasyon ücretleri ve işleyiş detayları tartışılırken, "… Evim" sistemlerinden ev almak caiz midir? sorusu merak konusu olmaya devam ediyor.

EVİM SİSTEMİ İLE EV ALMAK CAİZ MİDİR

İslam hukukunda alışverişin geçerli olması için, satışa konu olan malın var olması ya da tesliminin mümkün olması gerekir. Zira olmayan bir şeyin satımı batıldır.

Ayrıca satış bedelinin de belirlenmesi gerekir. Şayet satış vadeli ise ayrıca vade süresinin de belirlenmesi gerekir.

Bahse konu olan sistemde ürünün bedeli ve "vade"nin süresi de açık ve belli olmalıdır.

Eğer sözü edilen firma, yukarıdaki belirsizlikleri ortadan kaldırarak ev veya araba alımı konusunda katılımcılara yardımcı oluyor, onları bir araya getiriyor ve sağladığı bu organizasyon karşılığında makul bir komisyon veya organizasyon ücreti alıyorsa, alınan bu ücret faiz değildir.

Uygulaması bu şekilde olan bir firmadan da ev alınabilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Bu sistemler, katılımcıların ortak havuzda birikim yapması, sıra ya da çekilişle ev sahibi olunması ve şirketin “organizasyon/komisyon bedeli” alması gibi bir mantıkla işler.

Bu nedenle bu tür sistemlere katılmadan önce:

* Sistemin sözleşmesini dikkatle incelemek,

* İslam hukuku uzmanı/alimine danışmak,

* Modelin gerçek ticari özellikler taşıyıp taşımadığını değerlendirmek en doğru yaklaşım olacaktır.