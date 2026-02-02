Fenerbahçe'de futbolu bırakmıştı! Yıllar sonra geri döndü: İşte yeni adresi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem Süper Lig’e damga vuran Mehmet Ekici, futbolseverlerin hafızasında özellikle Trabzonspor performansıyla yer etmişti.

Bordo-mavili formayla çıktığı 83 resmi karşılaşmada 18 gol ve 18 asist üreten Ekici, 2014 yılında Werder Bremen’den transfer edilerek Karadeniz ekibinin önemli isimlerinden biri olmuştu.

2017 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye gelen Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı 49 maçta 5 gol ve 5 asist üretmişti.

Fenerbahçe’de geçirdiği dönemin ardından 2020 yılında profesyonel futbol kariyerine ara veren eski milli oyuncu, sahalara geri döndü.

ALMANYA’YA GİTTİ

35 yaşındaki eski milli futbolcu, Almanya futbolunun alt liglerinde mücadele eden Bezirksliga takımlarından FC Aschheim ile anlaşma sağladı.

FC Aschheim Teknik Direktörü Enzo Contento Ekici’nin takıma katılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Gerçek bir şans transferi oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli etken, Mehmet ve Diego’nun birbirini çok iyi tanıması. Ayrıca Mehmet’in kariyerini yıllardır yakından takip ediyorum.”